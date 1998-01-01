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كاكا يقلل من زيدان ويضع رونالدو بطلاً للرواية

الأحد 17 مارس 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاكا يقلل من زيدان ويضع رونالدو بطلاً للرواية


وكالات / سما /

شكك النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، الذي دافع عن قميص ميلان، وريال مدريد، خلال مسيرته الكروية في أوروبا، في قدرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على تكرار نجاحات فترته الأولى مع النادي الملكي.

وعاد المدرب الفرنسي للإشراف على تدريب ريال مدريد خلفاً لسانتياجو سولاري، بعدما غادره في الصيف الماضي، بعد نجاحات غير مسبوقة في دوري أبطال أوروبا، بقيادته للفريق لتحقيق 3 ألقاب على التوالي.

وقال كاكا عن انهيار ريال مدريد بعد النجاحات الكبيرة في دوري الأبطال في آخر المواسم، وذلك في مقابلة مع صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية:”الهيمنة لا بد أن تنتهي ، لذلك يمكنني القول أنه أمر منطقي بعد التشبع بالانتصارات في المواسم القليلة الماضية. لكن كانت مفاجئة خسارة الفريق في البرنابيو أمام أياكس. (1ـ4) تبدو نتيجة غير عادية، لكن ريال مدريد لديه الوقت للبدء مرة أخرى.”

وبشأن قدرة زيدان على تكرار نجاحاته مع ريال مدريد في فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي:” “لقد كان لاعبًا رائعًا و هو الآن مدرب رائع. إذا لم أكن مخطئًا، فقد كان هو الوحيد الذي حقق دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات توالياً. صحيح أنه كان لديه كريستيانو رونالدو. الآن سوف نرى ما يفعله زيدان بدون رونالدو، بطل الرواية العظيم “.

#كاكا #كريستيانو رونالدو #زين الدين زيدان

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