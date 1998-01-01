هذه هي أنواع الأقمشة الرجالية اختر منها

وكالات / سما /

عند اختيار الملابس التركيز لا يجب فقط أن ينحصر بالموديل واللون أو بالسعر، بل هناك أهمية كبيرة ترتبطبنوعية القماش المستخدم. بطبيعة الحال لكل فصل أقمشة خاصة به، فالأقمشة الصيفية لا مكان لها خلال الشتاء والعكس صحيح. نوعية القماش هي الأساس وذلك لأنها إما تجعل الطلة أنيقة أو غير أنيقة، كما أنها تخدم غاية إما توفير الدفء خلال الفترات الباردة أو تضمن عدم حبس الحرارة خلال الفترات الحارة.

لا يمكن القول بأن هناك قماشاً يصنف كالأفضل بشكل مطلق؛ لأن لكل نوع من الأقمشة غاية وفترة وبالتالي هناك أقمشة مثالية لهذا الموسم أوذاك أو لهذه الغاية أو تلك.

أنواع الأقمشة الرجالي

القطن

الأقمشة القطنية هي أشهر أنواع الأقمشة وأكثرها انتشاراً. عملية وغير مكلفة وتصلح لكل الفصول وذلك لأنها لا تحبس الحرارة كما أنها خفيفة الوزن. القطن يأتي بأشكال عديدة فقد، يكون قطناً ١٠٠٪ أو قد يتم دمجه مع أنواع أخرى من الأقمشة مثل الحرير، والتويل وغيرها.

اللينين

قماش اللينين يشمل أي نوع من الأقشمة التي صنعت من ألياف الكتان. يتميز بالمتانة، والقدرة على تحمل عوامل المناخ الحارة. لا يحبس الحرارة ويمتص الرطوبة بشكل مثالي كما أنه خفيف الوزن. اللينين عادة يتم دمجه مع أقمشة أخرى وخصوصاً القطن.

الجيرسيه

القماش هذا يصنع أما من القطن أو من دمج القطن مع أقمشة أخرى طبيعية مثل الحرير، البامبو، اللينين، الصوف أو من الأقمشة الصناعية من البوليستر، النايلون، الرايون والإكليريك وغيرها. يتميز بقدرته على التمدد وهو يعتمد بشكل كبير في ملابس كل يوم؛ لأنه خفيف الوزن، ومميزاته بشكل عام ترتبط بنوعية القماش الذي يدمج معه.

الحرير

الحرير قماش فاخر وهو من أجمل الأقمشة في العالم. خفيف الوزن وينسدل على الجسد بشكل جميل للغاية، كما أنه متين وناعم للغاية. الحرير يمكن دمجه بسهولة تامة مع الأقمشة الأخرى وغالبية الذين يعملون في مجال الخياطة يحبون الحرير؛ لأنه يسهل التعامل معه.

الصوف

هناك أكثر من ٢٠٠ نوع من الصوف التي تأتي من أكثر من ٤٠ صنفاً من الحيوانات. نوعية كل صوف تختلف باختلاف المصدر ولكن الأنواع الأكثر شهرة هي صوف الماعز، وهو الصوف التقليدي، صوف مورينو الناعم والقوي، صوف الموهير، صوف أنغورا وغالباً ما يتم دمجه مع النايلون، وهو باهظ الثمن، صوف الكشمير بالإضافة إلى صوف ألباكا الذي يعتبر من الأقمشة القوية والفاخرة والناعمة والتي تتميز بملمسها الحريري.

الجلد

الجلد قماش جميل وفاخر ويصبح أجمل مع الاستخدام. يوفر الدفء وهو مقاوم للماء. هناك عدة أنواع من الجلد لكل واحدة منها مميزاتها ولكنه بشكل عام من الأقمشة المميزة وإن كان يحتاج الى عناية خاصة.

الأقمشة الصناعية

هناك عدد كبير من الأقمشة الصناعية وهي تتنوع بين الفاخرة والمثالية وبين السيئة. تستخدم بشكل عام مع الأقمشة الطبيعية للاستفادة من مميزاتها. وأشهر أنواع الأقمشة الصناعية الإستيات، وهو قماش فاخر يتم صناعته من خلال إعادة بناء قماش القطن، الإكرليك وهو خفيف الوزن، النايلون وهو قماش خفيف الوزن يصبح أفضل عند دمجه مع أنواع أخرى من الأقمشة، بالإضافة إلى الرايون، والسبانداكس، الفيسكوز وغيرها.

الدنيم

الدنيم عادة يتم صنعه من خلال حياكة القطن بطرق مختلفة، ولكن مؤخراً ومع إضافة المواد القابلة للتمدد بتنا نشهد على دمجه مع أقمشة صناعية، وحتى أن بعض أنواع الدنيم تصنع بشكل كلي من ألياف صناعية.

أفضل قماش رجالي ٢٠١٩

مع توجه دور الأزياء نحو الموضة المستدامة وحرصهم على استخدام مواد صديقة للبيئة يمكن القول إن الأقمشة التي تم اعتمادها على نطاق واسع هي الصديقة للبيئة. قماش القطن العضوي وبسهولة تامة هو أفضل أنواع الأقشمة لكل السنوات وليس فقط للعام ٢٠١٩. القطن سواء كان عضوياً أو غير عضوي مثالي، ومن أفضل أنواع الأقمشة سواء تم اعتماده بمفرده أي قطن ١٠٠٪ أو حين يتم دمجه مع أنواع أخرى من الأقمشة.

أفضل قماش رجالي للثوب

القطن هو القماش الأفضل لصناعة الثوب الخليجي، وبشكل عام في دول الخليج العربي يتم استخدام الأقمشة القطنية المستوردة من سويسرا وإيطاليا والهند واليابان وإنكلترا. وهذه النوعية هي الأكثر استخداماً للثوب الصيفي، والتي تكون عادة مصنوعة من القطن الممزوج مع أنواع أخرى من القماش.التيترون قماش آخر مستخدم على نطاق واسع لصناعة الثوب وهو يصلح لكل الفصول. الصوف بطبيعة الحال هو القماش الشتوي للثوب والذي كما سبق وذكرنا هناك أنواع عديدة منه.

أفضل قماش رجالي للبدلة

الصوف: قماش متعدد الاستخدام وهو الأكثر استخداماً للبدلات وذلك لأنه مثالي لكل الفصول، فالصوف الإستوائي مثلاً مثالي للصيف. الصوف يمنح البدلة الشكل الكلاسيكي كما أنه ناعم ولا يتجعد.

القطن: يستخدم عادة لمنح البدلة لمسة الكاجوال، ولكنه أيضاً يصلح للطلات الكلاسيكية البدلات القطنية تصلح لفصل الصيف بشكل عام، ولكن هناك أنواعاً يمكن استخدامها خلال فصل الشتاء.

الكتان: الخيار الأول للبدلات الصيفية والربيعية. ورغم كونه من الأقمشة التي تتجعد ولكن التصاميم عادة تضع بالحسبان هذه الجزئية وتكون «مجعدة جزئياً» أصلاً. يصلح للبدلات الكاجوال ولكن الألوان الداكنة منه يمكنها أن تمنح طلة أكثر جدية.

الحرير: قماش فاخر ناعم وأنيق للغاية. بدلة الحرير تتناسب مع مختلف الفصول كما أنها غاية في الأناقة شرط أن يكون اللمعان في حده الأدنى.

المخمل: بدلات المخمل خلابة فيها الكثير من الرقي والفخامة. هكذا نوعية من الأقمشة تصلح للبدلات التي يتم اعتمادها للمناسبات الضخمة والاحتفالات الكبرى.