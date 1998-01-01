اجتماع للكابنيت لمناقشة التطورات الأمنية.. نتنياهو: نحن في خضم ملاحقة المنفذ

القدس المحتلة / سما /

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الأمنية بشأن عملية سلفيت وإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن قوات الجيش والشاباك تلاحقان منفذ الهجوم في سلفيت، مؤكدا أنه سيتم القبض عليه ومحاسبته.

و قال نتنياهو إنه يدعم قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة منفذي هجوم إطلاق النار المشترك قرب مستوطنة أريئيل شمال الضفة.

وتابع : "نحن في خضم ملاحقة المنفذين في موقعين في منطقة أريئيل، وأدعم جنود الجيش والشاباك والقوات التي تطاردهم".

وادعى أنه متأكد من اعتقال المنفذين وإحالتهم للقانون كما فعل الجيش سابقاً مع المنفذين السابقين.

وتطرق نتنياهو لإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب، قائلا "لقد ضربنا 100 هدف في غزة ردا على ذلك، وسنفعل كل شيء من أجل إعادة الهدوء".