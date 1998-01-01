الضميري: التحقيق مستمر باطلاق النار على منزل سلهب

رام الله / سما /

اكد اللواء عدنان الضميري ان المؤسسة الامنية بكل اذرعها تواصل التحقيق في ملابسات عدة جرائم واعتداءات على المواطنين في محافظة الخليل والتي تخللها اطلاق نار على بعض المنازل والمركبات، ومنها اطلاق نار على منزل وسيارة عزام سلهب النائب السابق، وعلى مركبة احد ضباط الامن الفلسطيني في مناطق مصنفة "سي" والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.



واعتبرت المؤسسة الامنية هذه الاعتداءات على المواطنين وارواحهم وممتلكاتتهم تعدٍ على القانون، وتواصل البحث عن مطلقي النار والمجرمين لجلبهم الى العدالة، وان مؤشرات وخيوط بعض تلك الحوادث بدأت تتكشف وخلفياتها شخصية.



ودعا اللواء الضميري المواطنين الى عدم خلط الاوراق وإثارة الفتن وضرب السلم الأهلي في محافظة الخليل.