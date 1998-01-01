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الحمد الله يتسلم تقرير إنجازات صندوق اقراض البلديات للعام 2018

الأحد 17 مارس 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رئيس الوزراء: تسلم رئيس حكومة تسيير الاعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد في مكتبه برام الله، من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير عام صندوق إقراض البلديات توفيق البديري، تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018.

واطلع الحمد الله على أهم إنجازات الصندوق والبرامج والمشاريع المنفذة خلال العام 2018، بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية للصندوق، التي ستعمل على رفع كفاءة ومستوى خدمات البلديات.

وثمن رئيس حكومة تسيير الاعمال جهود وزارة الحكم المحلي وصندوق اقراض البلديات في تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على ارضهم عبر الخدمات والمشاريع التي تقدمها لا سيما في المناطق المسماة "ج"، مقدما الشكر للدول والجهات المانحة التي تقدم دعما متواصلا لصندوق الإقراض، لتنفيذ المشاريع من خلال البلديات.

#الحمد الله

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