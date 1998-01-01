الحراك الشبابي يدعو لاستمرار الاحتجاجات في غزة

غزة / سما /

دعا الحراك الشبابي (بدنا-نعيش) في قطاع غزة إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الظروف المعيشة، وإلغاء الضرائب، والرسوم الجمركية على البضائع والسلع التموينية الأساسية في القطاع.

ودعا الحراك الشبابي في بيان صحفي إلى النزول للشوارع والميادين والساحات العامة، محدداً أماكن الاحتجاج الشعبية والتواجد فيها، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهي المناطق المتفق عليها: رفح- دوار النجمة، وخان يونس- دوار أبو حميد، النصيرات- مفترق الزهور، دير البلح- الكراج، المغازي- دوار صدقي، البريج- دوار أبو رصاص، مدينة غزة- الشجاعية شارع بغداد مفرق الشجاعية، ومخيم الشاطئ، وموقف السوق مخيم الشاطئ، ومفرق الأزهر، وسوق الشيخ رضوان، ومحافظة شمال القطاع- الترنس تحت شعار(#حراكنا مستمر، #بدنا-نعيش، #ثورة-الكرامة).