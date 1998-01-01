  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس والجهاد تباركان عملية "ارئيل"

الأحد 17 مارس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد تباركان عملية "ارئيل"


غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الاسلامي ان عملية "ارئيل" صححت البوصلة والمسار ونقلت المعركة الى ميدانها الطبيعي، وان الصوت الذي جاء من الضفة هو لتنبيه الجميع ولتصرخ كل الضمائر الحية ان التناقض الاساسي مع الاحتلال فقط.

من جانبها باركت حركة حماس عملية سلفيت  واصفة إياها بـ "الشجاعة والجريئة" مؤكدة أن "ضفة العياش (الضفة الغربية) تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة، وتفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية عنوانها أن الحل الوحيد للاحتلال هو الرحيل عن أرضنا ومقدساتنا".

وذكرت أن "العملية تأتي ردًا على جرائم الاحتلال، وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس واعتداءات بحق المصلين، وإغلاق باب الرحمة، وردًا على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية".

وقالت إنها تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه.

وأضافت أن "كل عمليات القمع والتنكيل ومحاولة تشويه المقاومة وشيطنتها من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقف معه ويؤيده لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة دفاعًا عن الشعب والمقدسات".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ على تل أبيب لم يكن بالخطأ وحماس اطلقتها لهذه الاسباب ..

ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس ودعوات لمصر بالتدخل

النائب يحيى موسى : الفصائل "شايفة العمى وبتتعامى"

رابط لفحص الاسماء.. تنويه هام حول صرف مساعدة الـ100$ من المنحة القطرية بغزة

لليوم الثالث : اصابات وإعتقالات في صفوف المتظاهرين ضد غلاء المعيشة

مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب

وفاة الشاب أسامة أبو كويك من غزة في مجزرة نيوزيلندا

الأخبار الرئيسية

9125205092987640360no

صور .. 3 قتلى واصابات خطيرة جدا باطلاق نار جنوب نابلس

صحيفة عبرية تزعم: مصر لن تتدخل في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية بغزة

محكمة الاحتلال تصدر قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة

جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس

حماس

صحيفة تزعم: لقاء سري بين رئيس الشاباك وحماس في القاهرة والحركة تنفي