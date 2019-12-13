البنك الإسلامي الفلسطيني وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

رام الله /سما/

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية والبنك الاسلامي الفلسطيني اتفاقية شراكة لتزويد البنك بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وربط الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي عبر تقنية الالياف الضوئية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين بيان قاسم مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني ومعن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة رام الله يوم الاربعاء الموافق 13/12/2019.



ووضح قاسم أن هذه الاتفاقية ستمكّن البنك من ربط كافة الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي بشبكة رئيسية واحتياطية عبر تقنية الألياف الضوئية، مضيفاً "نفخر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع شركة الاتصالات والتي تمكننا من تزويد عملائنا بأكثر الخدمات تميزاً مما ينعكس على رضا العميل وثقته بنا" وأكد أن أمن المعلومات وسريتها يعتبر أولوية قصوى لدى البنك الى جانب تقديم خدمات مصرفية مميزة بمعايير عالمية.

وأشار قاسم إلى أن الخدمات الالكترونية للبنك الإسلامي الفلسطيني تشهد نمواً متسارعاً، لتلائم احتياجات الجمهور وتواكب التطور العصري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماماً بمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال كون المواطن يبحث دوماً عن أسهل الطرق لتلبية احتياجاته في كافة أمور الحياة.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية وضح ملحم ان الاتفاقية تشمل تقديم كل ما يحتاجه البنك من أنظمة وحلول تكنولوجية ليتمتع المواطن الفلسطيني بأكثر الخدمات التكنولوجية تطوراً وتأتي هذه الاتفاقية ضمن العلاقة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي والذي يعتبر من أهم البنوك العاملة في فلسطين، والتي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالخدمات التكنولوجية والالكترونية التي يقدمها البنك من خلال استخدام الخدمات التي تقدمها "بالتل" مشيراً الى أن "بالتل" تعتبر الشركة الأولى التي تنفرد وتتميز بتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT لكافة الشركات والمؤسسات الفلسطينية.

وأشار لؤي أبو شخيدم مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وتماشياً مع استراتيجيتها للعام 2019 تستمر "بالتل" باستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وذلك من خلال مواصلة استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية حيث قدمت بالبداية خدمات مراكز البيانات لـ كبرى الشركات والبنوك وأكملت توجهها بتزويدهم بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده في عصرنا الحالي.

ومن الجدير ذكره أن "بالتل" بدأت منذ مطلع العام 2019 بتقديم خدمات نوعية كخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وستواصل استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية وتنفيذ المشاريع النوعية التي سيكون من شأنها تشكيل نقطة تحول في قطاع الاتصالات الفلسطيني.