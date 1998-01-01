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خسرت ثلثي وزنها.. سيدة تروي قصتها مع "الإنجاز الخارق"

الأحد 17 مارس 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خسرت ثلثي وزنها.. سيدة تروي قصتها مع "الإنجاز الخارق"


وكالات / سما /

تحولت امرأة إلى مصدر إلهام على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خسرت ما يقترب من ثلثي وزنها وحصلت في وقت قصير نسبيا على جسد رشيق.

وبحسب ما نقلت شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن المرأة التي كانت تزن 136 كيلوغراما، نجحت في خسارة 83 كيلوغراما، وقالت إنها اعتمدت على الحمية فقط ابتداء من يناير 2018، ولم تلجأ إلى أي حلول أخرى.

وقالت موجي ويلز، التي تبلغ من العمر 34 سنة وتقطن في ولاية ويست فرجينيا، إنها "كانت تخشى أن تموت قبل أن تستطيع يوما أن تلتقط صورة بجانب ابنيها"، حيث كانت زيادة وزنها تشعرها بالحرج وتدفعها لتجنب عدسات الكاميرات.

وأضافت ويلز التي تعمل في مجال العقار، أنها اتبعت حمية خالية من السكر، كما أنها قللت من استهلاك الكربوهيدرات، وفي غضون الشهر الأول، خسرت 10 كيلوغرامات.

وأوضحت أن أسلوبها في الحمية يركز على كل يوم على حدة، فيما لم تكن تشغل بالها بما يمكن خسارته على المدى البعيد: "أنا أركز فقط على الساعات الأربع والعشرين من اليوم".

وحين تشتهي ويلز طعاما، كانت تحاول أن تقنع نفسها بأنها ستحصل عليه وتأكله في اليوم الموالي، وهكذا استمرت في إخضاع نفسها لحمية قاسية.

وبعدما حققت الهدف، صارت ويلز تمارس الرياضة بشكل منتظم، كما عمدت إلى مشاركة صورها على موقع "فيسبوك" حتى تكون حافزا لمن يعانون زيادة في الوزن.

#سيدة #الوزن #انجاز

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