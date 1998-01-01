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قلعة شهدت أعمال تعذيب مروعة تتحول إلى فندق "5 نجوم"

الأحد 17 مارس 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلعة شهدت أعمال تعذيب مروعة تتحول إلى فندق "5 نجوم"


وكالات / سما /

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن قلعة في الجبل الأسود، كانت تشهد عمليات تعذيب سجناء بشعة، ستتحول إلى فندق فاخر من فئة الخمس نجوم.

وتقع القلعة التاريخية في جزيرة لاستافيكا، وكانت تضم مئات السجناء، تقول تقارير إعلامية إنهم تعرضوا للتعذيب والقتل بأبشع الطرق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شركة سويسرية ستستثمر أكثر من 15 مليون يورو لمنح القلعة "حياة جديدة".

وستصبح قلعة الحرب العالمية الثانية المهجورة منتجعا ضخما يضم شاطئا ومركزا للرياضات المائية ومطاعم وحانات ومنتجعا صحيا وحمامات سباحة.

كما سيقدم معلومات ثقافية وتاريخية لضيوفه، حيث سيضم متحفا يحكي الأحداث التي شهدتها الجزيرة.

ومن المتوقع أن يوفر المنتجع الجديد نحو 33 غرفة للضيوف.

وتقول تقارير إعلامية إن القلعة كانت تضم نحو ألفي سجين خلال الحرب العالمية الثانية في عهد موسوليني، مشيرة إلى أن 130 منهم تعرضوا للتعذيب والتجويع حتى الموت.

وواجه المشروع، الذي صودق عليه عام 2016، اعتراضات كثيرة من عائلات السجناء الذين كانوا محبوسين هناك، علما أنه يتوقع أن يتم افتتاح المشروع في منتصف عام 2021.

#قلعة #فندق

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