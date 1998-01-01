"مايكروسوفت" بصدد تصميم حاسوب كمي فائق القوة والسرعة

وكالات / سما /

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، جايسون زندر، أن تصميم حاسوب كمي فائق القوة والسرعة هو أحد الاتجاهات الرئيسة الواعدة لاستراتيجية الشركة.

وقال زندر في خطاب ألقاه في مؤتمر "CERAWeek" بهيوستن: "لا تزال مايكروسوفت تطور التكنولوجيا المستقبلية الواعدة. ومن أهمها، تصميم الحواسيب الكمية التي بمقدورها أن تنفذ خلال دقيقتين خوارزميات تحتاج أجهزة الكومبيوتر الكلاسيكية إلى آلاف أعوام لتنفيذها وتستهلك عند ذلك كميات هائلة من الطاقة".

وأشار زندر إلى أن درجة الحرارة المنخفضة جدا التي لا توجد حتى في الفضاء البعيد، هي من الشروط الرئيسة لعمل الحاسوب الكمي.

يذكر أن الحاسوب الكمي هو جهاز افتراضي يجمع بين إنجازات التكنولوجيا المعلوماتية وفيزياء الكم.

ومن المعروف أن وحدة الملعومات "بيت" تكون في حالة "واحد" أو "صفر"، وتستخدمها أجهزة الكومبيوتر الكلاسيكية.

أما الحواسيب الكمية الافتراضية، فتستخدم وحدة أخرى وهي "كوبيت"، يمكن أن تكون حالتها "1" و"0" في آن واحد، الأمر الذي يمكّن العلماء من تنفيذ العمليات باستخدام كميات هائلة من الأرقام في وقت واحد، وتسريع الحسابات إلى حد بعيد، وحل مهام تتطلب وقتا فلكيا عند إجرائها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الحديثة الخارقة.