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الملايين يهاجرون إلى "تلغرام" بسبب "فيسبوك"!

الأحد 17 مارس 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملايين يهاجرون إلى "تلغرام" بسبب "فيسبوك"!


وكالات / سما /

استقبل تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" 3 ملايين مستخدم جديد في قاعدة مستخدميه البالغ عددها 200 مليون، في يوم واحد فقط، بعد توقف كل من "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب "عن العمل.

وأعلن مؤسس تلغرام والرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، عن الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين المسجلين، عبر حسابه الخاص على التطبيق، يوم الخميس 14 مارس الجاري، متفاخرا بالخصوصية التي يتمتع بها تطبيق التراسل البديل الشهير.

ومن المحتمل أن يكون هذا الارتفاع في الاشتراكات، والذي كان أعلى بنحو خمس مرات من المعتاد، نتيجة لانقطاع عمل فيسبوك وإنستغرام وواتس آب، المملوكة جميعا لشركة فيسبوك، يوم الأربعاء 13 مارس.

ولم يكن هذا الانقطاع في التطبيقات في جميع أنحاء العالم مرتبطا بهجمات الحرمان من الخدمات "DDoS"، ولم يحدد السبب الفعلي لما حدث حتى الآن.

وعلى عكس فيسبوك الذي ترتكز إيراداته على إيرادات الإعلانات، فإن تمويل تلغرام يعتمد على تبرعات المستخدمين، ويتضمن التطبيق ميزات مثل المراسلة المشفرة من البداية إلى النهاية، وهو ما قد يجلب عددا كبيرا من المستخدمين المهتمين بالخصوصية على الإنترنت، خاصة في ضوء التحقيق الجنائي الذي تخضع له شركة فيسبوك بحثا عن صفقات مشاركة البيانات السرية.

#تلغرام #فيسبوك

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