جيش الاحتلال يكشف عن الأهداف التي ضربها بغزة

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، صورا تظهر قصف مواقع ومجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صاروخين تجاه تل أبيب مساء الخميس الماضي.

وجاء نشر الجيش للصور بعد تلقيه انتقادات حادة من قبل محللين عسكريين وإعلاميين إسرائيليين بشأن عدم الكشف عن الأهداف التي ضربت خاصةً أنها لم توقع أي إصابات في غزة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن الهجمات من خلال الصور التي نشرها تثبت نوعية الأهداف الواسعة الموجودة بحوزته.

وقال "إذا فشلت حماس بتطبيق مسؤوليتها عما يجري داخل قطاع غزة فستواصل دفع الثمن".

يشار إلى أن غالبية الهجمات استهدفت عدة مواقع وأراض فارغة، كما تم قصف مبنى تابع لوزارة الأسرى.