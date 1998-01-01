سيميوني يرفض الاستسلام في سباق الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أعلن السيد دييجو سيميوني المدير الفني الأرجنتيني الكبير لفريق نادي أتلتيكو مدريد رفضه الاستسلام في السباق على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان الروخي بلانكوس قد سقط على ملعب سان ماميس على يد أسود الباسك، فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة 28، ليمنح المتصدر برشلونة فرصة توسيع فارق النقاط مع الأتلتي إلى 10 نقاط في حالة الفوز على ريال بيتيس ليلة الأحد على ملعب بينتو فيامارين الصعب.

سيميوني تحدث عقب نهاية مباراة اليوم، رداً على سؤال هل يودع أتلتيكو لقب الليجا بعد هذه الهزيمة، قائلاً “نحن معتادون على مواصلة القتال، واستمرار التنافس. لقد حان الوقت للتحليل والنمو. نحن في مكان متميز في الدوري الإسباني ونأمل أن نكون قادرين على الحفاظ عليه حتى النهاية”.

وحول كون الأسبوع الأخير هو أحلك أسبوع بالنسبة لصاحب الـ 48 عاماً منذ توليه المسؤولية الفنية لأتلتيكو، قال “لا، الأسبوع الأكثر صعوبة كان عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وعلى نفس المنوال، أكد دييجو جودين المدافع المخضرم لفريق العاصمة الإسبانية أن الأتلتي لم يستسلم بعد في سباق الليجا وأنه سيظل يقاتل من أجل التغلب على برشلونة وانتزاع اللقب المحلي منه.