ماذا قال سولشاير عن خروج مانشستر يونايتد من الكأس؟

وكالات / سما /

قال أولي جنار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، إن فريقه قدم مباراة سيئة أمام وولفرهامبتون، مشيراً إلى أن استحواذهم على الكرة افتقر للذكاء والسرعة.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة مريرة أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، لحساب فعاليات ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “إنها خطوة كبيرة للخلف فيما يتعلق بالأداء، أنا محبط جداً من المستوى ولكن علينا أن نعترف أن وولفرهامبتون استحق الفوز”.

وتابع: “لقد كانت بدايتنا للمباراة بطيئة جداً، لقد سلمنا المباراة لهم، استحواذنا على الكرة افتقر للذكاء والسرعة، إنها نتيجة مُحبطة”.

وعمّا إن كان يونايتد قد خسر ردة الفعل التي تصاحب قدوم مدرب جديد، قال سولشاير:”أعتقد أن خسارة الزخم أمر طبيعي إذ لا يمكنك تقديم مستوى مميّز في كل مباراة”.

وكان مانشستر يونايتد يأمل في المنافسة على لقب كأس إنجلترا هذا الموسم، بعدما فقد الأمل في مسابقة الدوري الإنجليزي، لكن الفريق المضيف قدم عرضاً قوياً واستحق التأهل إلى المربع الذهبي.