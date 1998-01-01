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جوارديولا: لا أحب الفوز بأهداف غير صحيحة

الأحد 17 مارس 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: لا أحب الفوز بأهداف غير صحيحة


وكالات / سما /

أعرب بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، عن آسفه إزاء الأهداف غير الصحيحة التي سجلها الفريق السماوي خلال المباريات الأخيرة، بما فيها اللقاء الذي انتصر فيه زملاء سيرجيو أجويرو على سوانزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعدما كان مانشستر سيتي متأخراً بهدفين لهدف ضد سوانزي، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء مشكوك في صحتها بعد إعاقة سترلينج داخل المنطقة، فسدد أجويرو الركلة لترتد من القائم وتصطدم بالحارس نوردفيلدت وتدخل المرمى في الدقيقة 78.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “لعبنا مباراة جيدة بشكل عام، ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا الأهداف، سيلينا تحرك بشكل جيد بين خطوط دفاعنا، تحدثنا بين الشوطين أننا بحاجة لهدف والباقي سيكون أسهل”.

وتابع: “بدأنا المباراة بشكل جيد حقاً ولكن لم نوفق في إنهاء الهجمات وهذا خلق لنا المشاكل، سوانزي لعبوا بشكل جيد ولكن من الجيد أن روح لاعبينا لم تنخفض وقاتلوا حتى نهاية المباراة”.

وعن التحكيم، قال جوارديولا: “إذا كانت أهدافنا غير صحيحة، أنا آسف، لا أحب أن أفوز بهذه الطريقة، لكن في جميع أنحاء أوروبا توجد تقنية الفيديو، إلا هنا في إنجلترا”.

#ماشستر سيتي #سوانزي سيتي

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