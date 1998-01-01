الإنتر يعاني بشدة قبل ديربي ميلانو

وكالات / سما /

شهدت قائمة مدرب إنتر ميلان لوتشيانو سباليتي لمباراة ديربي ميلانو ضد الغريم ميلان اليوم الأحد على ملعب سان سيرو برسم الجولة 28 من الدوري الإيطالي غيابات وزانة.

وسيكون إنتر بدون المصابين رادجا ناينجولان، جواو ماريو، وماورو إيكاردي، فيما لا تزال الشكوك قائمة بشأن مارسيلو بروزوفيتش الذي سيخضع إلى اختبار لياقة.

ولم يتعافى ناينجولان في الوقت المناسب ، في حين لا يزال إيكاردي لا يتدرب مع بقية زملائه في الفريق. وضع مستمر منذ تجريده من شارة القيادة في 13 فبراير، بسبب إصابة في الركبة.

فيما لاعب خط الوسط الكرواتي بروزوفيتش سيحتاج إلى اختبار لياقة ، لذلك مع غياب جواو ماريو أيضًا ، سيكون البديل الأفضل هو بورخا فاليرو.

وحاول جواو ميراندا التدريب باستخدام قناع واقٍ بعد كسر أنفه ، لكنه أيضًا تم استبعاده.

وجاءت قائمة إنتر ميلان على الشكل التالي: هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، دي فري ، رانوكيا ، أسامواه ، سيدريك ، دالبرت ، دي امبروسيو ، سكرينيار ، جاليارديني ، فيسينو ، بورخا فاليرو ، بيريسيتش ، بروزوفيتش ، لاوتارو مارتينيز ، كيتا بالدي ، بوليتانو ، كاندريفا.