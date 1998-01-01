جامعة الأقصى توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية بنك الدم المركزي

غزة / سما /

وقعت جامعة الأقصى ممثلة برئيسها د. كمال العبد الشرافي بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية بنك الدم المركزي ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. زياد سليمان شعت.

وخال اللقاء أكد د. الشرافي أن الشعب الفلسطيني قدم دماً بحجم خارطة فلسطين، لذا كان لزاماً على كافة الفصائل الفلسطينية إيقاف شلال الدم النازف وإنهاء الانقسام، ومواجهة كافة التحديات.

وأشار إلى استعداد الجامعة للتعاون في كافة المجالات ، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية، والاستفادة من الخبرات اللازمة لإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات العلمية والفنية.

من ناحيته أعرب د. شعت عن سعادته بهذا البروتوكول مع جامعة عريقة مثل جامعة الأقصى، وتوثيق علاقات التنسيق والتعاون معها في مجال البحث العلمي، والدراسات والاستشارات العلمية والتدريب وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبرامج ذات الصلة.

ونص الاتفاق على تبادل الخبرات بين الطرفين ، وتدريب طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية من خلال توفير مجالات التدريب في مراكز جمعية بنك الدم المركزي، والتعاون في إطار البحث العلمي من خلال تسهيل مهام الباحثين من طلبة وأكاديميين في توفير الأجهزة والعينات والبيانات أمامهم من أجل الاستفادة منها لغرض البحث العلمي، كما تم الاتفاق على توجيه دعوات متبادلة للمشاركة في الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية التي تعقدها المؤسستين، إضافة إلى عقد دورات تخصصية مشتركة يستفيد منها موظفو وطلاب المؤسستين.