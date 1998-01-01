6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

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يدخل ستة أسرى من الضفة والداخل وقطاع غزة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال



وأفادت "إذاعة الأسرى" ، أن ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة وهم: الأسير وليد عبد الرسول عبد القادر مسالمة (44 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، أمضى 17 عامًا في السجون.

وقالت الإذاعة إن الأسير محمد حسين حمد عبد الحميد (37 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، أمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

وذكرت أن الأسير محمود عاطف محمد عبد الحليم (37 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، أمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

وأضافت أن الأسيرين الشقيقين صلاح أسعد فهمي أبو صلاح (29 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا وفهمي أسعد فهمي أبو صلاح (32 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقلان منذ عام 2008، أمضيا 11 عامًا في السجون.

والأسير غسان سعيد فهمي أبو صلاح المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، أمضى 11 عامًا في السجون.