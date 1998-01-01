صحيفة عبرية تزعم: مصر لن تتدخل في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية بغزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن الوفد الأمني المصري الذي كان مجتمعا مع قيادة حماس بغزة حين تم اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب، أكدوا أن مصر لن تتدخل في حال قررت إسرائيل شن عملية عسكرية ضد غزة.

وادعت الصحيفة، بحسب ما نقلت عن مسؤول من الوفد الأمني المصري كان حاضرا الجلسة، "أن الاجتماع كان في البداية هادئا، وكنا نحمل إجابات من إسرائيل، ولكن اجواء الاجتماع اختلفت بعد معرفة إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب".

وتوجه الوفد المصري بغضبه إلى إسماعيل هنية، وقالوا له "إذا قررت إسرائيل الشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، فلن نفعل أي شيء لوقف الهجوم الإسرائيلي".

ووفقا للمصدر، فإن إسماعيل هنية ويحيى السنوار فوجئا باطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن السنوار طلب من الوفد المصري الاتصال بإسرائيل وإبلاغهم بأنه لم يصدر أي تعليمات بإطلاق أي صواريخ.

وقال السنوار للوفد أنه لن يخاطر بحياتهم وبقائهم في غزة، وطلب منهم مجددا الاتصال بإسرائيل والتوضيح لهم أن إطلاق الصواريخ كان غير مقصود ولم يكن مخططا له، وأن حماس لا ترغب في التصعيد ومعنية باستكمال جهود التهدئة.

وبحسب المصدر المصري، فإن السنوار اتصل بالوفد بعد مغادرته غزة وأبلغهم أن إطلاق الصواريخ تم بالخطأ أثناء القيام بأعمال صيانة بالقرب من نظام إطلاق الصواريخ التي تم نصبها غرب غزة استعدادا لأي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، وأنهم قاموا بعمل خاطئ، وتم اعتقال أحد الناشطين ووعد بالقبض على آخرين وتنفيذ أحكام رادعة بحقهم.

وطلب أعضاء الوفد المصري من حماس الإعلان عن إلغاء مظاهرات يوم الجمعة، وقد وافقت حماس على ذلك، وأن تكون المسيرة المليونية في نهاية الشهر المقبل سلمية.