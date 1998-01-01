42 قتيلا على الأقل جراء فيضانات شرق أندونيسيا

وكالات / سما /

قُتل 42 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، جرّاء فيضانات في إقليم بابوا شرق أندونيسيا.

كما تسبّبت أمطار غزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا (عاصمة الإقليم) في إصابة 21 شخصاً بجروح.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو، إن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات، ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى".

وقد تراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.

في كانون الثاني/ يناير، أدت فيضانات وانزلاقات للتربة في أندونيسيا إلى مقتل 70 شخصا على الأقلّ، إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلاف المواطنين على ترك بيوتهم.