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حماس تستنكر إطلاق النار على منزل النائب "سلهب" بالخليل وتحمل السلطة المسؤولية

الأحد 17 مارس 2019 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر إطلاق النار على منزل النائب "سلهب" بالخليل وتحمل السلطة المسؤولية


رام الله/سما/

استنكرت حركة حماس بقطاع غزة الأحد، بشدة حادثة إطلاق النار على منزل وسيارة الشيخ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل د.عزام سلهب أثناء تواجده في بيته فجر الأحد 2019/3/17 في مدينة الخليل.

وحملت حماس في بيانٍ لها وصل "سما" نسخةً عنه، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، لا سيما أنها جاءت بعد قرار أبو مازن بحل المجلس التشريعي، وحملات التحريض والتنكيل التي تقودها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق حركة حماس وقيادتها وأعضاء المجلس التشريعي.

وتابعت، أن هذه الجريمة لم تكن الأولى في استهداف قيادات وعناصر الحركة ونواب المجلس التشريعي.

وأشارت، إلى أنّ كل أعمال العنف والتخويف التي تمارس ضد النواب و قيادات الحركة وعناصرها في الضفة من أطراف عدة لن تخيفهم ولن تثنيهم عن الاستمرار في ممارسة دورهم الوطني والمسؤول تجاه أبناء شعبهم وقضاياه العادلة، والتصدي لأي مخططات تستهدف حقوقه وأمنه وثوابته.

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