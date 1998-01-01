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جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس

الأحد 17 مارس 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي صادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة، وذلك في ضوء التصعيد الاخير على حدود القطاع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنه في ضوء التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، صادق جيش الاحتلال على خطة لإعادة احتلال غزة، من الممكن تنفيذها في أي لحظة من خلال المعطيات المتوفرة في الميدان.

ووفقا للصحيفة العبرية،  المستوى الأمني والعسكري في "إسرائيل" يدرك أهمية اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات قبل الوصول لهذه الحالة، لكنه اتخذر قرارا في المقابل، بالاستعداد للذهاب حتى النهاية في حال تردى الوضع الأمني على حدود القطاع.

واضافت: "وفقًا لتقديرات المؤسسة الدفاعية، فإن حماس عرضة لإغراق المنطقة في مواجهة واسعة النطاق، وإذا فشلت عملية الوساطة المصرية مع "إسرائيل" فلن يكون أمام حماس الكثير من الخيارات، توصل الكابينت والقيادة العليا للمؤسسة الأمنية إلى تفاهم مفاده أنه يجب استنفاد جميع الإجراءات قبل الحرب مع حماس، وفي حال الوصول إلى لحظة ما، يجب أن يكونوا مستعدين لأكبر تحدٍ على الإطلاق: احتلال قطاع غزة وتوجيه ضربة قاتلة لحماس وكسر قدرتها على إعادة تأهيل نفسها، أو على الأقل تأجيل المواجهة التالية لفترة طويلة، حتى يتم التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتفق عليه من كلا الجانبين، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة لإسقاط حماس عسكريا.

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