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هنية: منتخب مصر سيزور قطاع غزة في يوليو المقبل

السبت 16 مارس 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: منتخب مصر سيزور قطاع غزة في يوليو المقبل


غزة / سما/

قال عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية،  أن المنتخب المصري الأولمبي سيزور قطاع غزة ومدينة القدس في شهر يوليو/تموز المقبل ليلتقي بنظيره الفلسطيني في مباراة ودية.

وأكد هنية أن العلاقة مع مصر وطيدة حيث يسعى الأشقاء المصريين إلى الانفتاح أكثر على القطاع.

وبشر هنية الجماهير الرياضية بغزة بإطلاق قناة أمواج الرياضية الثانية فور اجتياز عرقلة منع ادخال المعدات من قبل الاحتلال وادخالها عبر معبر رفح تطبيقاً لتحسن العلاقة مع مصر.

وأشاد هنية بنجاح الخطة الرياضية لعام 2018 والتي ارتكزت على إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في عدوانه المتكرر على قطاع غزة، ليتم إنشاء وفتح 5 ملاعب بالرغم من عراقيل الاحتلال.

وأضاف: "إن زيارتي الأخيرة للقارة الأوروبية ركزت على استجلاب دعم المؤسسات الدولية للجانب الرياضي وعدم قصره على المنظور الإنساني في القطاع".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية،  أن الجولة نجحت في ترتيب بعثات رياضية لعدة دول أهمها، جنوب افريقيا، الدنمارك، النرويج، فرنسا، فنلندا، والتي ستنطلق الفترة القادمة.

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