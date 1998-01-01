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مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب
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الأخبار الرئيسية
صحيفة تزعم: لقاء سري بين رئيس الشاباك وحماس في القاهرة والحركة تنفي
ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس ودعوات لمصر بالتدخل
لليوم الثالث : اصابات وإعتقالات في صفوف المتظاهرين ضد غلاء المعيشة
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