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سرقونا وأفقرونا وسلطوا زعرانهم علينا ..بقلم : عبد الستار قاسم

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حماس

صحيفة تزعم: لقاء سري بين رئيس الشاباك وحماس في القاهرة والحركة تنفي

اجتماع

ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس ودعوات لمصر بالتدخل

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يحيي موسى - ارشيف

النائب يحيى موسى : الفصائل "شايفة العمى وبتتعامى"

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