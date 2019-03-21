الشرطة توجه رسالة إلى مواطني وزوار محافظة بيت لحم

بيت لحم / سما /

وجهت الشرطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، رسالة إلى مواطني وزوار المحافظة بمناسبة فعاليات الماراثون الدولي السابع والذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 22/3/2019 الساعة السادسه صباحا.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيانها، أن شرطة محافظة بيت لحم أعلنت عن كافة الاستعدادات من أجل تأمين انطلاق فعاليات المراثون الدولي السابع الذي سيقام في المدينة يوم الجمعة الموافق 22/3/2019 ، وعليه أعلن العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم الاستنفار الكامل في صفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها من مساء يوم الخميس 21/3/2019 لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة للمشاركين وتأمين خط سيرهم في الطرقات.

وأشار العميد الشلبي أن الشرطة وضعت خطة بعد عدة اجتماعات والتشاور مع عطوفة محافظ محافظة بيت لحم وقائد منطقة بيت لحم وقادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة واللجنة الاولمبية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس بلدية بيت لحم والجهات المعنية تتضمن نشر أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الشرطة بالاضافه إلى ضباط وعناصر من الامن الوطني وكافة الاجهزه الامنيه الأخرى بالتنسيق مع العمليات المشتركه على المفارق الرئيسية بمدينة بيت لحم وانه سيتم إغلاق كامل لجميع المداخل والطرق الفرعية التي ستعترض خط سير الماراثون أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن ومركبات الإسعاف والطوارئ.

وأضاف البيان أنه ولتجنب دخول مسار خط سير الماراثون والذي سينطلق من ساحة المهد في تمام الساعة الثامنة صباحا ستتخذ الشرطة بعض الاجراءات والتي ستكون على النحو الاتي:

سيتم نشر 250 عنصر على طول خط سير الماراثون من الساعة الخامسة صباحا حتى انتهاء فعاليات الماراثون .

سيتم تحويل حركة السير القادمة من بيت ساحور من دوار ارارات باتجاه دوار واد شاهين .

سيتم تحويل حركة السير القادمة من حاجز 300 إلى الانطونية من اسفل باتجاه مؤسسة اريج إلى شارع الكركفة.

سيتم تحويل حركة السير القادمة من قرى العرقوب من دوار الخضر باتجاه مقبرة الخضر ومن ثم الى بيت جالا .

سيتم تحويل حركة السير القادمة من محافظة الخليل باتجاه برك سليمان الى وارطاس ومن ثم الى شارع الجبل .

سيتم اغلاق جميع المفارق المؤدية الى خط سير الماراثون اغلاق تام.

سيتم منع المركبات من الوقوف على جانبي الشارع المخصص للماراثون من نقطة البداية حتى نقطة النهاية .

بخصوص الحالات الانسانية والمرضية سيتم التعامل معها ونقلها من خلال مركبات الاسعاف ومركبات الامن .

وأهابت الشرطة بالمواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة وضرورة الصبر وتحمل الإجراءات المتخذة مساهمة من الجميع في إنجاح هذه الفعالية الوطنية الدولية التي سيشارك بها اكثر من٧٥٠٠متسابق جائوا من ٧٦ دوله من مختلف أنحاء العالم بالاضافه إلى المتسابقين الذين حضروا من جميع محافظات فلسطين، وضرورةإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة أو اعتداءات قد تحدث وإبلاغ الشرطة فورا على الرقم المجاني 100.