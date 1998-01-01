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الاحتلال يقتحم سلفيت واللبن الشرقية وعدة قرى شمال رام الله

السبت 16 مارس 2019 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم سلفيت واللبن الشرقية وعدة قرى شمال رام الله


رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مدينة سلفيت وقرية خربة قيس، وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباني شمال رام الله، واللبن الشرقية وعمورية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة، وسط اندلاع مواجهات، أمطروا خلالها بيوت المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.

يذكر أن مدينة سلفيت والعديد من قراها، وقرية اللبن الشرقية وقرى شمال رام الله تتعرض منذ عدة أيام لاقتحامات مستمرة ويومية من قبل قوات الاحتلال التي تستولي على تسجيلات كاميرات المواطنين والمساجد.

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