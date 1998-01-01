"العليا الاسرائيلية" ترد التماسا استيطانيا بهدم مدرسة تحدي "5"

بيت لحم / سما /

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته مؤسسة "رغاديم" الصهيونية وبالوكالة عن مؤسسات استيطانية التي تطالب بهدم مدرسة "تحدي 5" في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال حسن بريجية مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن المحكمة ردت الالتماس لعدم وجود وثائق ملكية وتواقيع الورثة أصحاب الأرض المقامة عليها المدرسة من أجل القيام بإجراءات الترخيص.

وأضاف: أن قرار المحكمة رفض الالتماس والذي تم الابلاغ به اليوم عبر المحامي، جاء من خلال وجود مخطط تفصيلي للأرض والمدرسة وأن الأمور سارية قانونيا تجاه الترخيص، وكانت مؤسسة سانت ايف قد حصلت قبل نحو العامين على قرار من ذات المحكمة يوقف قرار الهدم الصادر عن ما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية .