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مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب

السبت 16 مارس 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب


غزة/سما/

خرجت اليوم تظاهرات منفصلة  في مناطق مختلفة من غز رفضًا لعقوبات السلطة الفلسطينية، وأخرى ضد الغلاء والضرائب.

وأفاد شهود عيان بأن مظاهرة خرجت بمخيم جباليا شمالي القطاع رفضًا للعقوبات التي تفرضها السلطة منذ إبريل/ نيسان 2017، وسط هتافات ضد الرئيس محمود عباس.

وذكر الشهود أن مظاهرات أخرى خرجت نهاية شارع الجلاء جنوبي غزة وبمخيم الشاطئ غربي المدينة، ورفعوا خلالها لافتات تطالب بإنهاء العقوبات.

وقالت مصادر محلية أن متظاهرين ضد الغلاء خرجوا في تظاهرة منفصلة في مخيم الشاطئ أيضًا، دون حدوث مناوشات مع المتظاهرين الآخرين، كما نظّم بعض المواطنين وقفة في مخيم البريج وسط القطاع لمطالبة المسؤولين في غزة برفع الضرائب التي تفرضها على السلع والبضائع.

وعقدت فصائل فلسطينية في غزة اليوم اجتماعًا قالت في ختامه إن "الأزمة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة مركّبة وجوهرها سياسي"، داعية للالتزام بسلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة.

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