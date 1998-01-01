صيدم وأبوكشك يفتتحان معرضا تعليميا ويتوجان "سوبر باي" فلسطين

القدس المحتلة / سما /

افتتح وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، اليوم السبت، معرض إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية 2019 لطلبة المدارس الفلسطينية، وتوجا الفائزين بمسابقتي إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية و"سوبر باي" فلسطين، التي تنظمها جامعة القدس للعام العاشر على التوالي.

وتهدف المسابقة إلى إبراز المواهب العلمية لدى طلبة الثانوية ومعلمي مادة الرياضيات في تحويل النظريات الرياضية المجردة إلى وسائل تفاعلية تساهم في تطوير وبناء العملية التعليمية.

وأوضح صيدم أن افتتاح هذا المعرض يؤكد الجهود التي تقودها الوزارة لخدمة المنطلقات التربوية، والعمل على تنمية روح الابداع لدى الطلبة والتركيز على التخصصات النوعية خاصة الرياضيات، مشيرا إلى أنها تنسجم مع فلسفة التعلم العميق التي تتوافق مع بناء وسائل تعليمية وتربوية في الرياضيات تخدم هذه المفاهيم.

ودعا الطلبة إلى الاستفادة من هذه المعارض وضرورة تعميم مخرجاتها لتطوير برامج تنموية مستدامة للفئات المستهدفة من المعلمين.

وثمن صيدم جهود جامعة القدس وشراكاتها مع الوزارة في هذا المعرض وغيره من اتفاقيات التعاون المشتركة، ومثنيا على جهود طلبة المدارس ومشرفيها، والإدارات العامة المختصة في الوزارة والمديريات، مؤكدا ضرورة تطوير هذه المبادرات ورعايتها.

من جانبه، قال أبو كشك إن معرض الوسائل التعليمية الذي تنظمه جامعة القدس، يخلق بيئة من الابداع والانتاج، ليصبح للطالب قدرة على التخيل من خلال هذه الوسائل التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة تضم متحف الرياضيات الوحيد في المنطقة العربية والذي يستقبل آلاف طلبة المدارس من كافة المحافظات، لاطلاعهم على أساليب الربط بين الوسائل النظرية والعملية.

وأكد دعم جامعة القدس للإبداع والمبدعين من خلال تنظيمها للعديد من الانشطة اللامنهجية التي تحث الطلبة على التفكير والتطبيق العملي، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقي في العقول الفلسطينية، لأن ذلك يقود الى خلق بيئة اقتصادية وابداعية وريادية متطورة.

وجاءت نتائج مسابقتي انتاج وسائل الرياضيات التعليمية وسوبر باي فلسطين على النحو التالي: المركز الأول سوبر باي فلسطين- موسى حميدات من الخليل لحفظه 7100 منزلة، والمركز الثاني يارا محفوظ من الخليل لحفظها 3172 منزلة، وفي المركز الثالث نغم دلو من بيت لحم لحفظها 1362 منزلة، وحصلت الطالبة حنين أيوب 9 سنوات من الخليل على لقب أصغر متسابقة وحفظها 500 منزلة.

أما مسابقة وسائل انتاج الرياضيات التعليمية 2019، حصل على المركز الأول مدرسة بنات قباطية الثانوية عن وسيلة ايجاد الفرق بين مربعين، وذهب المركز الثاني لمدرسة الفتاة اللاجئة عن مشروع الجذور الصماء، وذهب المركز الثالث لمدرسة بنات العبيات الثانوية عن مشروع الاحداثيات الديكارتية، فيما كان المركز الرابع لمدرسة ميثلون الثانوية عن مشروع الاسقاط العمودي.

أما جائزة أفضل تصميم كانت من نصيب مشروع تشابه المثلثات، وجائزة أفضل عرض تقديمي كان عن مشروع الدوران.