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خلال اجتماع طارئ.. أطر صحفية تطالب بالإفراج الفوري وغير مشروط عن الصحفيين

السبت 16 مارس 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اجتماع طارئ.. أطر صحفية تطالب بالإفراج الفوري وغير مشروط عن الصحفيين


غزة / سما /

عقدت الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين اجتماعاً طارئاً، اليوم السبت، لبحث اعتقال واعتداء واستدعاء ستة عشر زميلاً صحفياً خلال تغطيتهم الصحفية للحراك الشعبي في قطاع غزة.

وطالبت الأطر والمؤسسات في بيان صدر عنها بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة الزملاء الصحفيين وإعادة أدواتهم الصحفية وهواتفهم النقالة.

ودعت إلى توفير حرية العمل الصحفي وتحييد الصحفيين عن التجاذبات السياسية وحمايتهم وفقاً للمادتين الثالثة والرابعة من قانون المطبوعات والنشر، والمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الأطر الصحفية، قيادة حركة حماس ووزارة الداخلية بتوجيه تعليمات واضحة ومشددة للأجهزة الأمنية باحترام الصحفيين ووقف التعديات عليهم وعدم التعرض لهم أثناء تأديتهم مهمات عملهم.

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