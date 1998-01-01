اشتيه يتلقي "فدا" و"الديمقراطية" في اطار تشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه...

رام الله / سما /

واصل محمد اشتية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.

والتقى اشتية مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" برئاسة نائب أمينها العام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، ووفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب أمينها العام قيس عبد الكريم.

وشارك في اللقاء الأول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وشارك في الثاني، إلى جانب الأحمد، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

وبحث اللقاءان مشاركة فصائل منظمة التحرير في الحكومة وتوقعاتها منها، وبرنامج الحكومة وآليات المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.