  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك بالمؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في تونس

السبت 16 مارس 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بالمؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في تونس


تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين في المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب، الذي عقد في تونس تحت عنوان "المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة".

وضم وفد فلسطين ثلاثين محامية ومحاميا، انتخب عنهم ممثلان في الاتحاد لدولة فلسطين، هما العضو السابق للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب حسين شبانة، وسلامة بسيسو .

وتطرق المجتمعون، خلال الجلسات الصباحية، إلى القضية الفلسطينية وسبل التحرك العملي في المحافل الدولية لدعمها، إضافة لأهم القضايا الراهنة في مختلف الأقطار العربية.

ويعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات في أحد الأقطار العربية، لرسم سياسات الاتحاد وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

دحلان يوجه نداءا عاجلا لحركة حماس والمتظاهرين في غزة ويطالب مصر بالتدخل

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

اجهزة امن حركة حماس تداهم مكتب مستشار ميلادنوف باسم الخالدي في دير البلح

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

هكذا بدأت وانتهت مجزرة نيوزيلندا و 19 فلسطيني من بين الضحايا

دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها

الأخبار الرئيسية

اجتماع

ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس عنه

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ على تل أبيب لم يكن بالخطأ وحماس اطلقتها لهذه الاسباب ..

إسرائيل تبلغ ميلادينوف بعدم رغبتها في التصعيد والوفد المصري حمل اجابات محدودة لـ"حماس

اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة في ظل قمع حراك "يسقط الغلاء"

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ: القيادة اجرت اتصالات للضغط على حماس لوقف قمع المواطنين