فلسطين تشارك بالمؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في تونس

تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين في المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب، الذي عقد في تونس تحت عنوان "المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة".

وضم وفد فلسطين ثلاثين محامية ومحاميا، انتخب عنهم ممثلان في الاتحاد لدولة فلسطين، هما العضو السابق للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب حسين شبانة، وسلامة بسيسو .

وتطرق المجتمعون، خلال الجلسات الصباحية، إلى القضية الفلسطينية وسبل التحرك العملي في المحافل الدولية لدعمها، إضافة لأهم القضايا الراهنة في مختلف الأقطار العربية.

ويعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات في أحد الأقطار العربية، لرسم سياسات الاتحاد وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه.