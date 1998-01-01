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محدث: الخارجية: 6 شهداء فلسطينيين في هجوم نيوزيلاندا

السبت 16 مارس 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: الخارجية: 6 شهداء فلسطينيين في هجوم نيوزيلاندا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا أمس الجمعة، وصل إلى ستة شهداء وستة جرحى.

وقالت الوزارة أنه تم معرفة عدد ضحايا الهجوم من خلال تواصل سفارة فلسطين لدى استراليا مع الخارجية النيوزيلندية ومع أجهزة الأمن والصليب الأحمر النيوزيلندي، مشيرة إلى عدم وجود تقرير رسمي حول عدد الضحايا.

وذكرت الخارجية في بيانها أن السلطات النيوزلندية ما زالت ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى، واقتصر الأمر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسية نيوزلندية، باعتبارهم أصبحوا ضمن رعاية الدولة النيوزلندية، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتها حال وصولهم نيوزيلندا.

وأوضحت الخارجية أن أسماء الشهداء، هم: عبد الفتاح قاسم الدقة، وعلي المدني، وعطا محمد عليان، وأمجد حميد، وأسامة أبو كويك، وكامل درويش. أما الجرحى: وسيم دراغمة، وايلين دراغمة، وباسل أسعد، وشحادة السناوي، ومحمد عليان. وخالد حجاوي.

وأشارت الخارجية إلى أن بعض الأسماء قد تتقاطع مع قوائم المملكة الأردنية الهاشمية، أو غيرها من قوائم الدول الأخرى بحكم أن البعض منهم مسجل في نيوزلندا بهذه الجنسية أو تلك بالرغم من أصولهم الفلسطينية.

ولفتت إلى أنها أصدرت تعليماتها لسفير فلسطين لدى استراليا وغير المقيم لدى نيوزلندا، بالتوجه الفوري إلى نيوزلندا، لمتابعة الحادث وللتواصل مع السلطات المختصة، ولمتابعة الحالة الصحية للجرحى، وتقديم واجب العزاء لعائلات الشهداء.

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