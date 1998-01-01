  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية اعاقة للعدالة

السبت 16 مارس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين ان التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، هي محاولات لاعاقة العدالة الدولية واستهداف لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، وتهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حول منع دخول موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية الى الولايات المتحدة.

واستنكر د. المالكي محاولات التسلط الامريكية المتمثلة في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، لاستهداف استقلاليتها وشفافيتها ومصداقيتها  وعرقلة العدالة الدولية، وتقويض النظام الاممي القائم على القانون واسس المساءلة عن أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، وقال: "انه من غير المقبول استهداف المحكمة وقضاتها، ولا يجب لأي من التهديدات او التدابير العقابية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها، أن تعيق مجرى العدالة، والانصاف للضحايا."

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ان دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وجدد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الافلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

صور: لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

دحلان يوجه نداءا عاجلا لحركة حماس والمتظاهرين في غزة ويطالب مصر بالتدخل

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

اجهزة امن حركة حماس تداهم مكتب مستشار ميلادنوف باسم الخالدي في دير البلح

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ على تل أبيب لم يكن بالخطأ وحماس اطلقتها لهذه الاسباب ..

إسرائيل تبلغ ميلادينوف بعدم رغبتها في التصعيد والوفد المصري حمل اجابات محدودة لـ"حماس

اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة في ظل قمع حراك "يسقط الغلاء"

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ: القيادة اجرت اتصالات للضغط على حماس لوقف قمع المواطنين

هكذا بدأت وانتهت مجزرة نيوزيلندا و 19 فلسطيني من بين الضحايا