المالكي: التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية اعاقة للعدالة

رام الله / سما /

أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين ان التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، هي محاولات لاعاقة العدالة الدولية واستهداف لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، وتهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حول منع دخول موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية الى الولايات المتحدة.

واستنكر د. المالكي محاولات التسلط الامريكية المتمثلة في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، لاستهداف استقلاليتها وشفافيتها ومصداقيتها وعرقلة العدالة الدولية، وتقويض النظام الاممي القائم على القانون واسس المساءلة عن أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، وقال: "انه من غير المقبول استهداف المحكمة وقضاتها، ولا يجب لأي من التهديدات او التدابير العقابية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها، أن تعيق مجرى العدالة، والانصاف للضحايا."

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ان دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وجدد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الافلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.