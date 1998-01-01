قناة عبرية: اطلاق الصواريخ على تل أبيب لم يكن بالخطأ وحماس اطلقتها لهذه الاسباب ..

القدس المحتلة / سما /

زعمت القناة 13 العبرية انه على الرغم من الإدعاءات بأن إطلاق الصواريخ كان بالخطأ، إلا أن الواضح أنه لم يكن خطأ، بل تم التخطيط له بعناية، وكذلك توقيته كان مقصود،

وادعت ان السنوار أدرك أنه الآن بعد أقل من شهر على الانتخابات في "إسرائيل"، حان الوقت للضغط أكثر، كل شيء في شمال قطاع غزة كان جاهزًا للإطلاق، وانتظرت حماس دخول الوفد المصري، جلس الوفد الأمني المصري وأعطى حماس الرد الإسرائيلي، ثم حدث ذلك - لأول مرة منذ حرب الجرف الصامد 2014 دوّت صفارات الإنذار في غوش دان، وكأن حماس تقول: هذه هي الطريقة التي نتفاوض بها.

وتابعت بالقول :" حتى أن إنكار حماس إطلاق الصواريخ كان مقصودا والرسالة وصلت القيادة الإسرائيلية، وكان هذا تتويجا لحملة استراتيجية ذكية ومتطورة شنتها حماس ضد "إسرائيل" في العام الماضي من خلال التظاهرات وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وإلقاء العبوات المتفجرة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي لتخويف سكان غلاف غزة وفي النهاية إطلاق الصواريخ على تل أبيب.

وختمت بالقول :" كل هذه التحركات جزء من تصعيد محسوب يهدف إلى وضع مشكلة غزة في الوسط دون أن تؤدي إلى الحرب.

ترجمة :" مؤمن مقداد