صحفي إسرائيلي: نتنياهو كان الأكثر رعباً من صواريخ تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "معاريف" العبرية، بن كاسبيت، إن "التقييم الاستخباري للجيش الإسرائيلي، شمل القلق من تصعيد مع قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن لم يكن يعتقد أحد أن تجرؤ حركة حماس على القيام أو السماح لأي طرف بإطلاق الصواريخ على تل أبيب".

وأضاف بن كاسبيت، أن صاروخان من نوع "m75" انطلقا من قطاع غزة، ولم ينفجرا على مقربة من السكان ولم تقع إصابات، ولكن سُمعت صافرات الإنذار في جميع أنحاء "غوش دان"، وصُدم السكان الذين اعتقدوا أن الصافرات انطلقت بالخطأ.

وأشار الصحفي الإسرائيلي، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "كان الشخص الأكثر رعباً من إطلاق الصواريخ على تل أبيب، فقد كان ذلك آخر ما يحتاج إليه، لأن ضعفه الظاهر في معركة الانتخابات يتمثل في الوضع بغزة، وما ينظر إليه على أنه هزيمة إسرائيلية أمام حماس"، وفق تعبيره.

وفي السياق، أوضح بن كاسبيت، أن الرد الإسرائيلي على قطاع غزة، "أثبت مرة أخرى أن حياة سكان غلاف غزة أقل قيمة من سكان تل أبيب، فقط عندما تصل أصوات الإنذار إلى المدينة الكبيرة ينزعج وزير الجيش ويعطي الأوامر برد حقيقي".

وختم بالقول إن "نتنياهو يعرف أن الهجوم الليلي على قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب، بعيدٌ عن امتصاص الغضب الشعبي ضده أو تخفيف الانتقاد من اليمين".