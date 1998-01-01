وفاة الشاب أسامة أبو كويك من غزة في مجزرة نيوزيلندا

غزة / سما /

أعلنت عائلة الشاب أسامة عدنان يوسف أبو كويك من غزة، عن وفاة ابنها في المجزرة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجد النور بنيوزيلندا أمس الجمعة.

وكشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا، سقوط العديد من الفلسطينيين، بين قتلى ومصابين، ومن بين المصابين المواطن وسيم ضراغمة، من طوباس، حيث أصيب إصابة بالغة، حين كان مع ابنته داخل المسجد لحظة الهجوم، والمواطن شحادة محمد نصاصرة (62 عاما)، من بلدة بيت فوريك شرق نابلس أصيب بالرصاص الحي في القدم، لكن حالته مستقرة، والمواطن محمد عطا عليان في الستينيات من العمر ونجله المهندس عطا، من بلدة أبو ديس شرق القدس، وهما من مؤسسي مسجد النور الذي شهد الهجوم.