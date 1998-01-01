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عطا الله حنا : القدس مدينة يسرقها منا الاحتلال في كل يوم ومن واجبنا ان ندافع عن مدينتنا المقدسة

السبت 16 مارس 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا كنسيا من جنوب افريقيا والذين وصلوا في زيارة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني استهلوها بزيارة مدينة القدس حيث استقبلهم سيادة المطران في كنيسة القيامة ومن ثم في الكاتدرائية .

وجه حنا التحية لكنائس جنوب افريقيا والتي تصدت للفاشية ولسياسة الابرتهايد والفصل العنصري وقد ساهمت وثيقة كايروس جنوب افريقيا في انهيار نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في تلك البلاد قبل اكثر من 30 عاما.

وكما تصديتم لسياسة الابرتهايد والفاشية والعنصرية في بلدكم ها قد اتيتم اليوم الى فلسطين لكي تقفوا الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني من سياسات الفصل العنصري ومن ممارسات الاحتلال الغاشمة التي تستهدفنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين في كافة مفاصل حياتنا .

نرحب بكم وقد اتيتم الى فلسطين الارض المقدسة لكي تقولوا للعالم بأسره بأننا نقف الى جانب فلسطين ونوجه من خلالكم التحية للاسقف دزمون توتو ولغيره من القيادات الدينية في بلدكم والتي وقفت دوما الى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم .

اما مدينة القدس فهي تتعرض الى نكبة جديدة ومتجددة ، فالقدس مدينة يسرقها الاحتلال منا في كل يوم وهنالك تعديات تستهدف المقدسات والاوقاف ولكن الاسوء من هذا وذاك انما هي سياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين في هذه المدينة المقدسة التي يراد لهم ان يتحولوا فيها الى اقلية والى ضيوف في مدينتهم وعاصمتهم حاضنة اهم مقدساتهم .

ووضع حنا الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس مؤكدا بأنه من واجبنا جميعا ان ندافع عن القدس والتي نعتبرها مدينة السلام ولكنها تحولت بفعل سياسات الاحتلال وممارساته الى مدينة عنف وكراهية وتطرف واستهداف للشعب الفلسطيني ومقدساته .

وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية متحدثا عن اهدافها ورسالتها ومضامينها كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات وقدم للوفد بعض الهدايا التذكارية من وحي التراث المقدسي الفلسطيني .

#عطا الله حنا

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