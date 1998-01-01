  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم يطلع رئيس حزب الديمقراطيين الإيطالي على واقع التعليم

السبت 16 مارس 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، يوم السبت، رئيس حزب الديمقراطيين في مجلس النواب الإيطالي غراتزيانو ديل ريو؛ إذ أطلعه صيدم على واقع قطاع التعليم في فلسطين والجهود التطويرية التي تقودها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بحضور القنصل الإيطالي لدى دولة فلسطين فابيو سكولوفيتش.

وقدمّ صيدم للضيف شرحاً حول انتهاكات الاحتلال بحق القطاع التعليمي والأسرة التربوية؛ خاصةً في مدينة القدس التي يسعى الاحتلال لفرض سيطرته على نظام التعليم فيها وتمرير سياسات الأسرلة والتهويد.

وتطرق الوزير لعديد المحاور التطويرية التي تعمل عليها الوزارة والإنجازات والنجاحات والخطوات النوعية التي يحققها نظام التعليم، والتي كان آخرها افتتاح أول روضة مهنية في تاريخ التعليم الفلسطيني.

وثمن صيدم الشراكة الناجزة بين فلسطين وإيطاليا؛ خاصة في مجالات التعليم، والتي منها الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية لمختلف الدرجات بين فلسطين وإيطاليا، وإطلاق مشروع الشراكة مع إيطاليا من خلال مؤسسة "آر تي أم" الإيطالية؛ لتطوير قطاع التعليم ما قبل المدرسي في فلسطين.

من جانبه، أشاد ديل ريو بالخطوات التطويرية التي تقودها الوزارة لتحسين مخرجات التعليم بمختلف قطاعاته، مؤكداً على قوة العلاقات التعاونية التي تجمع بين فلسطين وإيطاليا؛ بما فيها التعاون في المجالات التعليمية والأكاديمية.

#صبري صيدم

الأكثر قراءة اليوم

صور: لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

دحلان يوجه نداءا عاجلا لحركة حماس والمتظاهرين في غزة ويطالب مصر بالتدخل

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

اجهزة امن حركة حماس تداهم مكتب مستشار ميلادنوف باسم الخالدي في دير البلح

دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تبلغ ميلادينوف بعدم رغبتها في التصعيد والوفد المصري حمل اجابات محدودة لـ"حماس

اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة في ظل قمع حراك "يسقط الغلاء"

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ: القيادة اجرت اتصالات للضغط على حماس لوقف قمع المواطنين

هكذا بدأت وانتهت مجزرة نيوزيلندا و 19 فلسطيني من بين الضحايا

قناة عبرية: حماس كسرت الحاجز النفسي بعد قصف "تل أبيب" ولا تصعيد مع غزة