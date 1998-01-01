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نجوى كرم تحيي حفلها الغائي الأول بــ السعودية

السبت 16 مارس 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجوى كرم تحيي حفلها الغائي الأول بــ السعودية


وكالات / سما /

تحيى الفنانة نجوى كرم حفلا غنائيا في السعودية لأول مرة ، وذلك ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر شرق السعودية يوم 28 مارس، وستغنّي نجوى كرم ضمن حفلة كبيرة مرتقبة بصحبة الفنان ماجد المهندس.

واحتفى الجمهور في مواقع التواصل بمشاركتها، مؤكدين أنها فنانة ذات قيمة مهمة في الأغنية العربية، وتملك رصيدا وافرا من المحبة بين الناس.

الجدير بالذكر أن النجمة نجوى كرم زارت السعودية مؤخرًا لحضور حفلة الفنانة ماجدة الرومي ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا ضمن وفد لبناني ضم فنانين وإعلاميين ومثقفين.

#نجوى كرم

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