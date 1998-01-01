"إليسا" تعلق على حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي

وكالات / سما /

علقت الفنانة إليسا على حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي، وكتبت على صفحتها على إنستجرام: " شو بشع إنو العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلندا وحقد المجرمين يللي قتلوا ناس عم بيصلوا، هيدا إجرام ما بعدو إجرام، الله يرحم الضحايا".

وشهدت كرايست تشيرش بنيوزيلاندا هجوما عن طريق إطلاق نار من جانب الإرهابى "برينتون تارانت" على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، و خلف مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 49 شخصا.