جائزة مان بوكر: كاتب وكاتبة عربيان في القائمة الطويلة المرشحة للفوز

وكالات / سما /

أعلنت جائزة مان بوكر العالمية أسماء الأعمال الأدبية المرشحة للفوز في القائمة الطويلة لهذه السنة وأسماء مؤلفيها.

وتتضمن القائمة 13 عملا قصصيا وروائيا، لمؤلفين من أنحاء العالم.

وكان للعنصر النسائي حضور مميز هذه السنة، حيث هناك 8 نساء بين 13 مرشحا، إحداهن العمانية جوخة الحارثي.

ومن الدول العربية أيضا، وصل إلى القائمة الكاتب الفلسطيني مازن معروف.

أما لجنة التحكيم فهي مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة بيتاني هيوز، وهي أكاديمية مختصة في التاريخ.

وستعلن القائمة القصيرة، المكونة من ستة أعمال في 9 أبرل/ نيسان في لندن، بينما سيعلن اسم الفائز النهائي في 21 مايو/ أيار.

وسيحصل الفائز على 50 ألف جنيه إسترليني.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة بيتاني هيوز إن الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة تعطينا فكرة غير مألوفة حول ما يمكن أن يفعله الخيال.

مرشحان عربيان

وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها كتاب عرب إلى قوائم جائزة مان بوكر، حيث وصلت رواية الكاتب الليبي الأصل هشام مطر "في بلاد الرجال" إلى القائمة القصيرة عام 2006.

أما القائمة الطويلة لهذه السنة فقد تضمنت عمل الكاتب الفلسطيني مازن معروف "نكات للمسلحين"، وعمل الكاتبة العمانية جوخة الحارثي "سيدات القمر".

وتدور أحداث رواية "سيدات القمر" في قرية "الوافي" في عمان، وتصور ثلاث شقيقات: مايا التي تتزوج من عبد الله بعد قصة حب فاشلة، وأسماء التي تتزوج بدافع الالتزام بالتقاليد ومتطلبات الواجب الاجتماعي، وخولة التي رفضت كل عروض الزواج بانتظار الحبيب الذي هاجر إلى كندا.

وتصور الرواية عبر حياة الشقيقات الثلاث تطور المجتمع العماني من مجتمع يتاجر بالعبيد تدريجيا حيث يصل إلى مفترق طرق يؤدي إلى الحاضر بتعقيداته الاجتماعية.

أما مجموعة مازن معروف القصصية فتصور العالم بعيون طفلة، يكون عالمها بريئا تارة ومشوشا تارة آخرة، في محاكاة لطريقة الطفل في النظر لما حوله.

وتدور أحداث القصص في أجواء حرب، ويطغى عليها جو سيريالي، وتقتحمها أحداث مأساوية. وهي قصص عن الحياة والموت والجنس والعبث.

وكانت هذه المجموعة قد فازت بجائزة ملتقى القصة في الكويت عام 2016.