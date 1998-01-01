تعرف على أفضل 5 متصفحات ويب للبحث باستثناء غوغل

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا استعرضت فيه أفضل محركات البحث التي يمكن أن تحل محل "غوغل".

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن "غوغل" هو متصفح الويب الأكثر شعبية واستخداما، إلا أن هناك بعض محركات البحث الأخرى التي تمكن من البحث عما نحتاجه بشكل مريح وتمنح المستخدم العديد من الخيارات. ولكن نادرا ما يلجأ المستخدمون إلى صفحات الويب التي يرغبون في الولوج إليها عبر محركات بحث أخرى.

وذكرت الصحيفة، أولا، أن متصفح سامسونج مناسب لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وهو ليس مناسبا للبحث فحسب وإنما يعد أيضا واحد من أفضل محركات البحث التي يمكن استخدامها. وإلى جانب سرعته، يتضمن متصفح سامسونج العديد من الوظائف الإضافية، حيث يقوم بحظر الإعلانات وملفات تعريف الارتباط.

كما يسمح متصفح سامسونغ باختيار محرك البحث الذي ستستخدمه افتراضيا. وبالإضافة إلى محرك البحث غوغل، يقدم متصفح سامسونج محركات بحث أخرى، على غرار أسك دوت كوم، بينغ، ياهو، وداك داك غو، وهي خيارات أكثر من كافية للبحث فيها دون ترك أثر على حسابك على غوغل.

وأوردت الصحيفة، ثانيا، أن متصفح الويب براف براوزر من بين المتصفحات المفضلة لدى الكثير من المستخدمين، وهو من أكثر المتصفحات التي حظيت بشعبية كبيرة مؤخرا، سواء على الحاسوب أو الهواتف الذكية. ويتميز هذا المتصفح المتاح على نظام أندرويد كروميوم بسرعة الاستخدام وهو أقل استهلاكا للبيانات ويركز بشكل خاص على الأمن والخصوصية.

ويوفر براف براوزر محركات بحث مثل بينغ، وداك داك غو، وكوانت، وستارت بايج، وياندكس إلى جانب غوغل بطبيعة الحال. كما يوفر خيارا في غاية الأهمية، إذ يمكن من اختيار محرك البحث حسب نوع علامات التبويب، لذلك هناك خيار يمكن من تمييز التصفح العادي عن التصفح الخاص أو المتخفي.

وأضافت الصحيفة، ثالثا، أن متصفح الويب منومنت براوزر هو واحد من أحدث متصفحات الويب التي وقع اختيارها على الأندرويد، وهو المفضل لدى الكثير من المستخدمين. وإلى جانب كونه متصفحا يسمح بإزالة الإعلانات، فإنه يشمل أيضا الوضع الليلي، والتشغيل متعدد النوافذ، ومحركات البحث المختلفة. كما يحتوي متصفح الويب منومنت براوزر على محركات بحث من قبيل غوغل، وبينغ، وداك داك غو، وإكوسيا، وكوانت وستارت بايج. وإذا لم تجرب بعد هذا المتصفح، فقد حان الوقت لتنزيله.

وذكرت الصحيفة، رابعا، أن أوبرا هو أحد متصفحات الويب الكلاسيكية الموجودة في ملايين الحواسيب والهواتف الذكية، ويتضمن إصدارات مختلفة بما في ذلك أوبرا تاتش، المتصفح الأحدث والأكثر تجديدا. ويختار أغلب المستخدمين الإصدار العادي لهذا المتصفح، نظرا لأنه يوفر ما نحتاج إليه، بما في ذلك محركات بحث مختلفة التي يمكن اختيارها حتى لا نضطر فقط إلى استخدام غوغل. ومن بين محركات البحث التي اختارتها أوبرا، غوغل، وياهو، وبينغ، وداك داك غو، وأمازون، وإيباي، وقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت وويكيبيديا.

وأشارت الصحيفة، خامسا، إلى أن متصفح الويب فايرفوكس يعد من بين أكثر المتصفحات المألوفة، الذي بلغ عصره الذهبي قبل ظهور غوغل كروم، وهو يحتوي على كل ما يمكننا البحث عنه في أي متصفح. ويمكن لهذا المتصفح أن يحل محل غوغل عند اختيار محرك بحث افتراضي. وإلى جانب محركات البحث المثبتة مسبقا، مثل غوغل أو داك داك غو أو تويتر وويكيبيديا، يمكن إضافة محركات جديدة بمجرد الضغط باستمرار على شريط البحث، وهو ما يجعل من فايرفوكس المتصفح الأكثر مرونة.