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الشرطة الجزائرية تهتف مع الشعب ضد الاستبداد والديكتاتورية

السبت 16 مارس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الجزائرية تهتف مع الشعب ضد الاستبداد والديكتاتورية


الجزائر- سما-

شهدت مسيرات الجزائر، المليونية، اليوم عدة مظاهر جديدة أو تكريس لسلوكياتمارسها المحتجون في الأسابيع الثلاثة الماضية. وحضرت المرأة في الجمعة الرّابعة جنبا إلى جنب برفقة الرّجل، ليتميّز الحراك بطابعه "العائلي"، كما أصر مئات الآباء على احضار أبنائهم ليعايشوا الحراك الذي يعتبرونه تاريخيا في البلاد.

وفي نهاية مسيرة اليوم، عادت قوات مكافحة الشّغب أدراجها بعد مواجهات مع مفتعلي الشغب الذين وصلوا لقلب العاصمة مباشرة بعد انتهاء المسيرات السّلمية المليونية اليوم بالعاصمة.

وهتف رجال الشرطة من قوات مكافحة الشغب، مع المتظاهرين " جيش شعب اخوة "، الأمر الذي يعتبر سابقة، منذ بداية المسيرات المناهضة لبقاء بوتفليقة في الحكم، منذ شهر.

واقتصر عمل الشرطة اليوم، على حماية المتظاهرين، من أي فوضى، إلى حين انسحابهم بعد صلاة الجمعة من كل الميادين، حيث تأكدت سلمية الحراك في الوقت الذي قسّم المتظاهرون المهام فيما بينهم بطريقة عفوية. يرى المراقبون الذين تابعوا حراك الشارع الجزائري، في جمعته الرّابعة، أن المسيرة هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم، حيث امتلأت الميادين الكبرى في العاصمة، عن آخرها .

ورفع المتظاهرون العديد من الشّعارات التي بدا من خلالها الشّارعالجزائري أكثر وضوحا ودقّة في مطالبه، مثل (التّغيير الجذري للنّظام في البلاد). ورفع متظاهرون آخرون شعارات " لا للتمديد"، "ترحلوا الآن قبل غد"،أين هو حقي من مداخيل البترول ؟". 

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