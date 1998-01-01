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سامسونغ تطور هاتفا بكاميرات خفية

السبت 16 مارس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تطور هاتفا بكاميرات خفية


وكالات / سما /

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونيهاب"، أن شركة سامسونغ تطور هاتفا ذكيا فريدا من نوعه، تقع فيه الكاميرات أسفل شاشة الهاتف.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الهاتف الجديد من سامسونغ سيكون بشاشة تغطي الواجهة الأمامية له تماما، مع إلغاء المساحات الصغيرة الموجودة في الهواتف الحالية، التي تحتوي على فتحات عدسات الكاميرات.

وجاء الإعلان بعد أقل من شهر من إطلاق الشركة الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطي، الذي قوبل بانتقادات بسبب ثمنه المرتفع.

ومن المحتمل أن يمر عامان قبل أن يرى المستهلكون هاتف "الشاشة الكاملة"، ذلك أن تطوير مثل هكذا أجهزة يستغرق وقتا طويلا.

وقال نائب رئيس مجموعة سامسونغ للبحث والتطوير، يانغ بيونغ، إن الكاميرا الجديدة ستكون غير مرئية، ومع ذلك لن تتأثر وظائفها وقدراتها.

وتميزت هواتف سامسونغ مثل "غلاكسي إس 10 بشاشة Infinity O، التي تحتوي على فتحة خاصة بالكاميرا في أعلى الشاشة، ولا يوجد أي حواف أخرى وهو ما يميز هذا النوع من الشاشات، التي اعتبرت علامة فارقة في تاريخ الشركة.

ومع ذلك، يقول يانغ إن سامسونغ بحث عن تصاميم جديدة أكثر قوة، مثل الشاشة التي تخفي وجود الكاميرا.

واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سامسونغ أثبتت في الماضي أنها قادرة على إطلاق تصميمات هواتف طموحة، مثل الهواتف القابلة للطي، لكن هذا لا يعني أن الهاف الجديد سيظهر قريبا.

#سامسونغ

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