السجن 4 سنوات لمن يقطع شجرة في هذا البلد !

وكالات / سما /

أفادت النيابة التابعة لمقاطعة نيجني نوفغورود بأن محكمة مدينة فيكسا الواقعة في هذه المقاطعة تقوم الآن بدراسة قضية جنائية تتعلق بقيام أحد السكان بقطع إحدى أشجار الزيزفون، ما قد يؤدي إلى معاقبة هذا الشخص بالسجن لمدة 4 أعوام.

نيجني نوفغورود — سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وبثت قناة "بالمناسبة" التابعة لتليفزيون مدينة نيجني نوفغورود تقريرا عن أحد المواطنين، الذي أصبح متورطا في قضية جنائية وفقا لقانون الجنايات الروسي الذي يعاقب على قطع الأشجار غير المشروع، وذلك بعد قيام هذا الشخص بقطع إحدى أشجار الزيزفون التي كانت تنمو بالقرب من منزله.

وفي هذا الصدد، قالوا في نيابة المقاطعة لوكالة "سبوتنيك": "يوم 21 أغسطس/ آب عام 2018 قام المحقق التابع لقسم الشرطة المحلي بفتح قضية جنائية بشأن القطع غير المشروع لشجرة زيزفون بالقرب من المنزل رقم 37 بشارع زويا كوسموديميانسكايا".

وتابع "نتيجة للتحقيق في هذا الحادث تم إثبات أن مواطنا يدعى سيرغي كوزنيتسوف، قام بالقطع غير المشروع لشجرة الزيزفون التي كانت تنمو على أراضي المنطقة العامة بالمنشار. وبذلك تسبب في إلحاق ضرر لإدارة مدينة فيكسا يقدر بأكثر من 57 ألف روبل (ما يعادل 871.2 دولار)".

يذكر أنه بموجب الجزء الثاني من مادة 260 لقانون الجنايات الروسي، قد يعاقب الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة بدفع غرامة مالية قدرها من 500 ألف روبل روسي (ما يعادل 7 ألاف و645 دولارا) إلى 1.5 مليون روبل روسي (ما يعادل 22 ألف و927 دولارا) أو بالسجن لمدة 4 أعوام.