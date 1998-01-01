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اعتقال مراهقين بسبب لعبة بابجي !

السبت 16 مارس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مراهقين بسبب لعبة بابجي !


وكالات / سما /

قال مسؤولون الخميس إن الشرطة في ولاية جوجارات غرب الهند اعتقلت عشرة مراهقين لمخالفتهم حظرا فرض مؤخرا على لعبة الفيديو الشهيرة بابجي.

وأعلنت السلطات المحلية في الولاية الحظر الأسبوع الماضي لمكافحة ما وصفته بانتشار "السلوكيات العنيفة" بين الأطفال الذين يلعبون بابجي ولعبة أخرى تسمى تحدي مومو والتي توصف بأنها لعبة تحض على الانتحار.

وقال مسؤول في الشرطة إنه تم احتجاز المراهقين ثم تم الإفراج عنهم بعد تحذيرهم.

لكن السلطات في الولاية لم تحظر بعد لعبة فورت نايت وهي منافسة شهيرة لبابجي أصدرتها شركة (إبيك جيمز) ومقرها الولايات المتحدة.

#بابجي

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