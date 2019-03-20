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امغامس لاعب بايرن ميونخ ينضم الى الفدائي الاولمبي

السبت 16 مارس 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امغامس لاعب بايرن ميونخ ينضم الى الفدائي الاولمبي


رام الله / سما /

نجح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في ضم اللاعب يوسف سميح امغامس، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني ، والمعار حاليا الى نادي هانوفر 96 ،والذي يلعب في الدوري الألماني، حيث أثمرت الجهود في استقطاب اللاعب وهو الان في المعسكر التدريبي للمنتخب الاولمبي الفلسطيني بالمملكة العربية السعودية .

جدير بالذكر ان الفدائي الاولمبي وصل فجر الخميس الى السعودية لإقامة معسكر تدريبي هناك، يستمر عدة ايام ويلتقي خلالها مع المنتخب التركمستاني، قبل ان يصل في الاربعاء 20/3/2019 الى البحرين ، للمشاركة في تصفيات اسيا تحت سن 23 عاما والتي تستضيفها البحرين .

#يوسف امغامس #المنتخب الاولمبي

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