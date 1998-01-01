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افتتاح كأس الشهيد حسن شلبي بكرة الطائرة

السبت 16 مارس 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح كأس الشهيد حسن شلبي بكرة الطائرة


غزة / سما /

استهل فريق كرة الطائرة بنادي اتحاد الشرطة مشاركته في مسابقة كأس القطاع، كأس الشهيد الفتى حسن شلبي، بفوزه الثمين والمفاجئ على اتحاد بيت حانون الرياضي، أحد الفرق المنافسة بنتيجة 3-صفر، على صالة سعد صايل.

وجاءت الأشواط كما يلي: 25-22، 25-17، 25-22.

حكم اللقاء: محمد أبو سعدة، وجميل الزعانين، جهاد أبو حبل مسجل، ومحمد أبو ركبة، وياسين عوكل خطوط.

وفي اللقاء الثاني، فاز نماء على المجمع الإسلامي 3-صفر.

وجاءت الأشواط كما يلي: 25-22، 25-21، 25-22. حكم اللقاء: حاتم حمودة، وعاطف حسونة، وأكرم السرسك مسجلا، وخطوط محمد درابيه، وحسن غنيم، ومصطفى النواجحة من المسابقات، وجمال فياض من الحكام.

#حسن شلبي #كرة الطائرة

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